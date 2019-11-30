Более 350 тысяч россиян обращались к медикам после нападений животных

Роспотребнадзор опубликовал статистику обращений граждан с травмами, полученными от животных. Ежегодно до 450 тысяч жителей страны страдают от нападений домашних питомцев и диких зверей.

«За десять месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось более 353 тысяч человек, в том числе более 98 тысяч дети до 14 лет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прошлом году число граждан, обратившихся за помощью после нападений животных, превышало 380 тысяч, из них примерно 100 тысяч – дети в возрасте до 14 лет. В целом ежегодно по этому поводу в больницы приходят от 380 до 450 тысяч россиян.

Половина обратившихся подвергаются лечению с применением антирабической (противовирусной) вакцины. Около 40 тысяч человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин.

Что касается бешенства, то в прошлом году было зарегистрировано 2566 бешеных животных. 38% – дикие лисицы, енотовидные собаки, волки и другие. 27% – домашние и бродячие собаки, 21% – кошки. Еще около 14% приходится на скот и сельскохозяйственных животных.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.19

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