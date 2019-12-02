Смартфоны являются источником невидимой опасности

Профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин заявил, что многие вещи, которыми люди пользуются каждый день, представляют опасность. В их числе и смартфоны, на которых образуется биопленка.

«Традиционные пути передачи бактерии, контактно-бытовые – это неметаллические поверхности, на которых остается биопленка более живучая, чем на металлических образованиях. Все, что сделано не из металла – полностью в микроорганизмах», – рассказал профессор в интервью радио Sputnik.

Лидеры по «заразности» ‒ поручни в общественном транспорте, компьютерная клавиатура, неметаллические дверные ручки, ручки тележек в магазинах, а также смартфоны. «Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности – надежный путь для инфекций. Традиционно, по космическим ГОСТам, предполагается дезинфекция раз в две недели, как это делается на (космических) станциях», – отметил Ильин.

Биопленка очень быстро образуется на экранах мобильных телефонов, в ней развиваются множество микроорганизмов, в том числе и условно-патогенные бактерии, которые могут передаваться людям.

Для того, чтобы обезопасить себя, ученый рекомендует обрабатывать поверхность, например, перекисью водорода 3-6%. Кроме того, подойдет спирт, но он очень быстро улетучивается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.12.19

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