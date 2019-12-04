Суд разрешил россиянам посещать бассейн без справки от врача

Верховный суд России постановил, что граждане старше 12 лет могут ходить в бассейн без справки от врача. Об этом сообщает «Российская газета».

Отменить требование об обязательном предоставлении справки попросил Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что это является нарушением прав потребителей.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, требование возлагает на посетителей дополнительные обязанности и «ущемляет их права по сравнению с правилами, установленными законами или иными нормативными правовыми актами».

В судах руководства бассейнов пытались доказать, что прием у врача необходим, чтобы избежать распространения заболеваний. Однако Верховный суд поддержал решение нижестоящих инстанций. Исключение составят лишь города, где наблюдается нарушение эпидемиологической ситуации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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