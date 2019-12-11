Не доверяют врачам: почти 50% россиян перепроверяют поставленный им диагноз

Более 40% россиян не доверяют диагнозам, поставленным врачами, и перепроверяют их и назначенные лекарства у других специалистов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Респондентам задавали вопрос, приходилось ли им в течение последних 3-5 лет перепроверять поставленный врачом диагноз и назначения. 41% опрошенных дали положительный ответ. 59% участников опроса заявили, что им не приходилось делать это.

Исследование показало, что чаще стараются обращаться за консультациями к другим медикам, советам к близким или фармацевтам россияне в возрасте от 25 до 44 лет – таких насчитывается 50%. В то же время 73% респондентов старше 60 лет признались, что доверяют врачам.

В случае врачебной ошибки 42% опрошенных обратятся в прокуратуру, 23% – в страховую компанию, 14% – к страховому представителю. Больше трети заявили, что пойдут к главврачу (36%) либо обратятся на «горячую линию» Минздрава РФ (32%).

Три четверти (75%) участников опроса заявили, что контролировать качество работы медучреждений в стране должны независимые структуры. По мнению 51% респондентов, при финансировании государственных медицинских учреждений необходимо оценивать качество их работы, число обращений и жалоб пациентов.

38% респондентов убеждены, что улучшить качество медицинских услуг могло бы повышение зарплаты врачей, 35% выступают за усиление контроля за профессиональным уровнем врачей, 31% – за введение персональной ответственности руководителей медучреждений и врача за качество лечения. По мнению 24% опрошенных, на качестве медуслуг также может положительно сказаться усиление контроля госорганов за работой медучреждений.

При этом 39% опрошенных полагают, что в первую очередь в российском здравоохранении должна решаться проблема нехватки врачей, недостаточной оснащенности современным оборудованием (33%) и повышения профессионального уровня медиков (30%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 1 декабря 2019 года по заказу Центра социального проектирования «Платформа». В опросе приняли участие 1600 респондентов от 18 лет. Исследование проводилось посредством телефонного интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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