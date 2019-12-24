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Вторник, 24 декабря 2019, 10:36 мск

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Врачи назвали самую опасную новогоднюю традицию

Российские врачи считают, что употребление шампанского при праздновании Нового года несет риски для здоровья. При этом медики не решатся призывать россиян к отказу от этой традиции.

Как рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский радио Sputnik, сахар в составе шампанского вводит организм в заблуждение и человек может легко превысить норму употребляемого спиртного. То же касается и коктейлей, в составе которых есть игристые вина или газированные напитки, например, виски с колой.

В то же время медики не решаются призывать россиян отказываться от шампанского в праздник. «Это новогодняя традиция, против которой я, как диетолог, выступать ни в коем случае не буду», – сказал врач. Он посоветовал тщательно следить за количеством выпитого алкоголя, чтобы не получить отравление.

Кроме того, Бобровский назвал странным другой ритуал – сжигание бумажки с желанием. Впрочем, никакого вреда выпитый с шампанским пепел не принесет. «Температура горения такая, что отравиться там чем-то нельзя. Никакие бактерии в получившемся пепле не переживут горение бумаги», – пояснил врач.

Ранее медики назвали допустимую дозу алкоголя, которой стоит ограничиться в новогоднюю ночь. По мнению врачей, бокала шампанского вполне хватит, чтобы отпраздновать Новый год и не сильно навредить организму. Специалисты напомнили, что абсолютно безопасной дозы спиртного не существует.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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