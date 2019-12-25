Ситуацию с оптимизацией здравоохранения в России назвали ужасной

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что модернизация первичного звена здравоохранения проведена ужасно. Качество и доступность медицинских услуг в ее результате резко ухудшились. Об этом Голикова сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

По мнению вице-премьера, ряд регионов в последние годы уделял мало внимания теме модернизации первичного звена здравоохранения. «Оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», – сказала Голикова.

Она обвинила в плачевных результатах и центр, и регионы, а также добавила, что сейчас необходимо исправлять сложившуюся ситуацию. Власти обсуждают вопрос передачи здравоохранения на федеральный уровень, против этого выступают некоторые регионы, отметила Голикова.

Вице-премьер и ранее заявляла, что оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно». Такого же мнения придерживается вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, многие российские медучреждения находятся в плохом, «если не сказать ужасном» состоянии.

Напомним, реформа здравоохранения стартовала в 2010 году. Предполагалось, что оптимизация расходов приведет к закрытию неэффективных больниц и использованию высокотехнологичных медучреждений. В результате в России в два раза сократилось число больниц – с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи. Количество поликлиник уменьшилось на 12,7% – до 18,6 тысячи учреждений.

Президент Владимир Путин в августе поручил кабмину проанализировать состояние фельдшерско-акушерских пунктов, районных поликлиник и больниц и подготовить предложения по их модернизации в рамках нацпроекта «Здравоохранение», рассчитанного до 2024 года. Цель проекта – снижение смертности и переход на качественно новый уровень оказания медпомощи населению.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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