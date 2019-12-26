В Роспотребнадзоре предупредили об опасности бумажных денег

В Росподтребнадзоре предупредили о значительном риске заразиться гриппом при использовании денежных купюр. По словам экспертов, банкноты являются «рассадником инфекции», а вирус вирус гриппа может оставаться на их поверхности до двух недель.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, именно по этой причине при изготовлении купюр применяют бумагу с антисептическими свойствами или с возможностью их стирки. В Роспотребнадзоре также назвали другие факты о гриппе, о которых нельзя забывать в период высокой заболеваемости.

Так, например, эксперты напомнили, что болезнь нельзя оставлять без лечения, а также нельзя лечить антибиотиками, потому что они на него не действуют. В ведомстве также напомнили об основных симптомах гриппа и важности вакцинации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.12.19

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