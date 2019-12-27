Ученые назвали минимальный объем физнагрузок для профилактики рака

Ученые определили, какие физические нагрузки и в каком объеме необходимы для профилактики онкологических заболеваний. Для этого специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения проанализировали данные более 750 тысяч человек.

Исследователи обновили нормы физической активности. Из них следует, что люди должны стремиться к 2,5-5 часам занятий умеренной интенсивности в неделю или к 1,25-2,5 часам активных нагрузок. В этом случае будет значительно снижен риск развития семи видов рака: толстой кишки у мужчин, молочной железы, рака эндометрии, почки, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Ученые особо подчеркивают, что риск развития онкологии обратно пропорционален объему физических нагрузок, пишет Medicalxpress.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.19

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