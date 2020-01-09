Ученые рассказали о привычках для продления жизни на 10 лет

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук провели крупномасштабное исследование о привычках, позволяющих продлить жизнь на 10 лет. Результаты многолетней работы ученых опубликованы в British Medical Journal.

В ходе исследования были изучены данные более 100 тыс. 50-летних человек, у которых на момент начала научной работы не было выявлено хронических заболеваний. За состоянием здоровья участников эксперимента велось регулярное наблюдение, которое продолжалось более 20 лет. За этот период у части наблюдаемых были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания или диабет второго типа. Исследователи отмечали возраст появления болезни, а также возраст смерти, если такое случалось.

Медики определили пять важнейших факторов риска для здоровья человека: курение, употребление «умеренных» доз алкоголя, потребление пищи с высоким содержанием жира или сахара, малоподвижный образ жизни и избыточный вес. В качестве умеренной ученые определили дозу алкоголя, равную 175 мл вина или 375 мл пива для женщин и 350 мл вина или 750 мл пива – для мужчин, отмечает РИА «Новости».

Исходя из этого, исследователи определили, сколько сможет прожить 50-летний человек, если будет избегать этих факторов риска или минимизировать их. Выяснилось, что женщины, у которых насчитывалось от четырех до пяти полезных привычек, прожили в среднем 84,4 года в сравнении с 73,7 года у женщин, которые не учитывали указанные факторы риска. Для мужчин эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года.

Москва, Иван Гридин

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