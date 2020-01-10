«Не прислонять к уху и не носить в кармане»: эксперты рассказали, как пользоваться мобильником

Роспотребнадзор дал несколько советов, как пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать вред для здоровья. Оказалось, что гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха.

По словам специалистов, разговор по мобильному телефону не должен длиться более 2 минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Держать трубку нужно за нижнюю ее часть, вертикально и на небольшом расстоянии от уха.

«Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза», – говорится в сообщении ведомства.

Самые сильные радиоволны проходят в момент вызова, через 10-20 секунд после начала соединения абонентов излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня. Поэтому подносить трубку к уху лучше после ответа на том конце.

Длительное «зависание» в телефоне за играми или общением в соцсетях грозит различными нарушениями костей и суставов, так как кисть и пальцы находятся в длительном напряжении. Кроме того, серьезную нагрузку испытывают глаза, что может очень негативно повлиять на зрение.

В Роспотребнадзоре рекомендуют снимать при разговоре очки с металлической оправой. Нарушение оттого правила может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.

Специалисты советуют не класть мобильник рядом во время сна, и вообще не держать его при себе длительное время, например, в кармане брюк, на поясе или в нагрудном кармане. Носить телефон лучше в сумке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.20

Следственный комитет раскрыл подробности жуткого дела о московском роддоме. / Больше двигаются, меньше смотрят федеральные каналы: психиатр рассказал, почему россияне не болеют в каникулы. / В облсуде выясняли, влияет ли домофон на кардиостимулятор. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»