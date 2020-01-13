На Землю надвигается магнитная буря

В начале февраля на Землю обрушится магнитная буря. С таким прогнозом выступили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По данным ученым, магнитосфера нашей планеты будет возмущенной со 2 по 4 февраля. По десятибалльной шкале грядущая магнитная буря будет четвертого уровня – слабое возмущение.

Медики в дни повышенной магнитной активности рекомендуют отказаться от повышенной физической нагрузки, которая может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе, и внимательно следить за состоянием здоровья.

Стоит отметить, что магнитные бури зачастую приводят к внеожиданному ухудшению самочувствия, потери внимания и раздражительности.

Ближайшее возмущение магнитосферы прогнозируется в ночь на 14 января и продлится до 6 часов утра.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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