Назван единственный надежный способ защиты от гриппа

Роспотребнадзор напомнил, что вакцинация является единственным надежным способом защиты от гриппа. Тем, кто не может поставить прививку по ряду причин, специалисты рекомендуют придерживаться принципов здорового образа жизни.

Грипп передается от больных людей к здоровым. Однако многие имеют противопоказания для вакцинации, будь то аллергическая реакция на белок куриного яйца, сильная реакция на предыдущее введение вакцины, иммунодефицитные состояния, острая инфекция и прочие. Для таких людей «основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и принципов здорового образа жизни», сообщили в Роспотребнадзоре.

Здоровый образ жизни включает в себя оптимальный режим труда и отдыха, правильное (сбалансированное и качественное) питание, двигательная активность: занятия физкультурой и спортом, закаливание, соблюдение правил личной гигиены, психогигиена, умение управлять своими эмоциями, отказ от вредных привычек (алкоголя, табака и наркотиков).

Специалисты советуют выделять достаточно времени для сна, отдыха и приема пищи. В рацион необходимо включить темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин. Регулярные физические упражнения, тренировки способствуют укреплению иммунной системы, позволяя организму адекватно отвечать на воздействие респираторных вирусов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах северного полушария продолжает нарастать активность вирусов гриппа. В ряде государств Европейского региона зарегистрировано начало эпидемии гриппа.

В России уровень заболеваемости гриппом пока находится на низком уровне. Незначительное превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом зарегистрировано в Алтайском, Приморском краях, Астраханской области. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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