Елена Малышева рассказала о «самом хорошем» раке

Телеведущая Елена Малышева назвала рак почек «самым хорошим» среди онкологических заболеваний. По ее словам, такие опухоли легче всего обнаружить и вылечить.

Обсуждение онкологических заболеваний проходило в телепередаче «Жить здорово!». Малышева с коллегами подробно рассказала, какие виды рака являются самыми опасными для людей с различными группами крови.

Например, тем, кто имеет первую группу крови, стоит опасаться рака толстой кишки, вторую группу – рака желудка, третью группу – рака поджелудочной железы. Телеведущая заявила, что обладателям четвертой группы повезло, так как у них чаще всего диагностируют рак почек, а это не очень опасно.

По мнению Малышевой, онкологию почек проще всего обнаружить и вылечить, так как опухоли в этих органах размещаются локально.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.20

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