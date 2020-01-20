Камни в почках, инсульты и тромбы: диетологи предупредили об опасности минеральной воды

Употребление минеральной воды может нанести вред здоровью и стать причиной заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатинa.

По ее словам, минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые. Они отличаются по уровню концентрации солей. «Например, у лечебных вод она сильная, содержание соли там около 10 граммов на литр. В лечебно-столовых – от трех до десяти граммов, а в столовой содержится не более трех граммов растворенной соли на один литр воды», – рассказала специалист «Вечерней Москве».

Столовую минеральную воду можно пить почти без ограничений – до двух литров в сутки. Чего нельзя сказать о воде лечебной. Ее как правило, применяют при заболеваниях кишечника, подагре, проблемах с поджелудочной железой, печени, сахарном диабете и заболеваниях мочевых путей, указала Соломатинa.

Кроме того, минеральные воды отличаются водородными показателями и подразделяются на кислые и щелочные. Те, в которых показатель pH превышает семь моль на литр, применяются при повышенной кислотности. Их назначают при гастрите, язве и некоторых других болезнях.

Принимать лечебную минеральную воду лучше после консультации с врачом. «Иначе бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках», – предупредила диетолог.

Также существуют опасность возникновения гиперкальциемии – превышение содержания кальция в крови. В этом случае усиливается свертываемость крови, что приводит к образованию тромбов, что также может стать причиной инфарктов и инсультов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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