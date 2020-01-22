Лечащий врач Стива Джобса рассказал, как быть здоровым в большом городе

Врач-онколог Стива Джобса Дэвид Агус рассказал о том, как оставаться здоровыми людям, проживающим в мегаполисах. Главный принцип – больше двигаться.

Основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии перечислил привычки, которые благотворно влияют на организм жителей больших городов.

По словам медика, нужно больше времени проводить на природе, в лесу или в парке. При этом необходимо много двигаться. «Мы фактически живем за счет мышечных сокращений. Поэтому двигаться для здоровья просто необходимо», – заявил Агус в интервью официальному порталу мэра Москвы.

Онколог призвал не забывать об отдыхе. Как минимум полчаса в день нужно отвлекаться от всех забот, например, за чтением книги, или просто посмотреть в окно. Это поможет снизить уровень накопившегося стресса.

Стоит помнить о соблюдении режима дня. Ложиться спать и вставать в одно и то же время. Агус советует принимать пищу три раза в день и не злоупотреблять перекусами, которые сильно влияют на метаболизм. «Как следствие появляется лишний вес, снижается активность мозга», – пояснил доктор.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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