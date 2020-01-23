Диетолог заявил о «заразности» ожирения

Ожирение не передается от человека к человеку, как инфекционное заболевание. Однако люди могут бесконтрольно толстеть «за компанию» с близкими. Об этом заявил диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

По данным Роспотребнадзора, сегодня более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения. Главные причины развития связанных с этим заболеваний – недостаточная физическая активность и низкая культура питания.

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург отметил, что есть и другая более специфическая причина набора лишнего веса. «Человеку, как любому примату, свойственно так называемое «подражательное поведение». Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению», – рассказал врач.

Например, там, где приняты застолья, человек «за компанию» набирает лишний вес. Подобное поведение можно встретить среди мужчин, которые готовятся стать отцами. Если супруга беременна, муж также начинает много есть и мало двигаться, что приводит к набору лишних килограммов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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