Кровавая красота: в Иванове женщина погибла после косметической операции

В Иванове возбуждено уголовное дело после смерти пациентки клиники эстетической медицины. 50-летняя женщина скончалась после косметической операции. По данном факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами клиники своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации следствия, жительница города Иваново заключила договор об оказании услуг косметической хирургии с одним из местных медицинских центров. 20 января ее прооперировали и перевели в палату под наблюдение медперсонала. Спустя несколько часов пациентке стало плохо, врачи не смогли ее спасти.

Следователи в рамках уголовно дела назначили все необходимые экспертизы, изъяли документации, подтверждающую оказание центром медицинских услуг погибшей, и препараты, которые применялись в ходе оказания медицинских услуг препараты.

Иваново, служба информации РИА «Новый День»

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