Медики предлагают вакцинировать от рака всех женщин в России

Онкологи предлагают сделать бесплатной и внести в календарь обязательных прививок вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ), который является главной причиной злокачественных опухолей шейки матки. По словам медиков, практика других стран показывает успешность метода.

В настоящее время в России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом. Об этом рассказал РИА «Новости» президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава РФ, член-корреспондент РАН, профессор Давид Заридзе.

Россия является лидером в Европе. По прогнозам, к 2030 году в РФ будет регистрироваться 29 случаев рака шейки матки на сто тысяч населения. Речь идет примерно о трехстах тысячах диагнозов. Почти 130 тысяч пациенток погибнут. Чаще всего этот вид опухолей выявляется в Карелии. Еще два российских канцер-регистра – Архангельской и Челябинской областей – вошли в десятку лидеров в европейском регионе.

С ВПЧ, который является основной причиной возникновения рака шейки матки, можно бороться с помощью прививки. Как показывает опыт Австралии, где с 2007 года вакцинируют девочек-подростков, а с 2013-го и мальчиков, за десять лет уровень инфицированности вирусом среди австралийских женщин в возрасте от 18 до 24 лет сократился почти в 20 раз, предраковых патологий и рака шейки матки стало в два раза меньше.

«Данные австралийской национальной программы по иммунизации – это не результаты исследований, это уже практика. И мы видим, что вакцинация привела к полной эрадикации (исчезновению) ВПЧ среди привитых. Среди невакцинированных тоже снизился уровень инфицированности, потому что при таком масштабном охвате населения заработал коллективный иммунитет. Инфекции стало сложнее распространяться. Более того, есть данные, что уменьшилась инфицированность и другими типами вируса папилломы человека – не только теми, что включены в состав вакцины», – отметил профессор Заридзе.

98 государств внесли вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок. Российские медики уверены, что РФ также пора присоединиться к этой практике. При этом вакцинация, по словам врачей, должна быть бесплатной.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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