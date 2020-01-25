Медики предостерегли людей от вегетарианства

Во всем мире число тех, кто полностью отказался от употребления мяса и молочных продуктов, растет с каждым днем. Так, например, в Великобритании с 2006 по 2018 годы число вегетарианцев увеличилось в четыре раза. Изучить, действительно ли такой подход к питанию полезен, взялись журналисты BBC. Для этого они обратились к ученым.

Основной мотивацией для отказа от стейков в пользу вегетарианства является забота о здоровье. Считается, что такая диета содержит больше клетчатки и меньше холестерина, белка, кальция и соли, чем всеядная диета. Однако, отмечают специалисты, отказ от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов ради пользы для здоровья – большое заблуждение.

Одна из главных проблем, возникающих у вегетарианцев – дефицит витамина В12, который предотвращает повреждение нервной системы. Он отсутствует в овощах и фруктах, но содержится в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Ежедневно человеку требуется 1,5 мкг этого витамина. По словам Джанет Кейд из Школы пищевой науки и питания, дефицит B12 может привести к неврологическим симптомам, таким как онемение, что необратимо, если дефицит витамина был продолжительным.

В недавнем исследовании приняли участие 48 тыс. человек старше 18 лет. Медики сравнили различия в состоянии здоровья мясоедов, пескетарианцев (едят рыбу, молочные продукты и овощи, но не мясо) и вегетарианцев, в том числе веганов. Ученые обнаружили, что приверженцы веганства и вегетарианства в меньшей степени подвержены риску сердечных заболеваний, но более высокому риску инсульта, что вероятно вызвано дефицитом B12.

Ученые отмечают, что есть много овощей – полезно. Те, кто питался преимущественно растительной пищей и потреблял меньше продуктов животного происхождения, имежт лучшие показатели здоровья. Выяснилось, что те, в чьем рационе было больше пище растительного происхождения, чем животного, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 32% ниже, чем среди тех, кто придерживался вегетарианской диеты или склонялся преимущественно к мясоедению.

Впрочем, ученые также отмечают, что вегетарианцы в целом склонны больше заботиться о своем здоровье, потому склонны не употреблять алкогольные напитки и зачастую не курят, а также ведут активный образ жизни, что необходимо брать во внимание, делая выводы о полезности или вреде той или иной диеты.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 24.01.20

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