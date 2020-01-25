Телевизор вредит сексуальной жизни больше смартфонов

Ученые выяснили, что телевизор наносит больший вред сексуальной жизни, чем смартфоны. Вывод был сделан на основе изучения данных без малого 4 млн человек из 80 стран мира. Работу по изучению поведенческих особенностей провели сотрудники Делаверского университета.

Из результатов следует, что интенсивность половой жизни снижалась на 6% у тех пар, в спальне которых имелся телевизор. Исследователи констатировали, что все больше людей проводят свободное время перед телевизором. Особенно часто это происходит по вечерам. Телеканалы борются за внимание зрителей предлагая эксклюзивные материалы, увлекательный контент. В итоге парнеры отвлекаются на телепередачи, теряя интерес друг к другу в самое «сексуальное» – вечерне-ночное время.

Выяснилось, что даже смартфоны, на которые в последние годы было множество нападок, несут меньше вреда для половой жизни, чем ТВ.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.01.20

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