От нового коронавируса умерло уже более 50 человек

Увеличилось количество погибших от нового коронавируса. По данным мировых СМИ, болезнь убила уже более 50 человек. Подавляющее количество смертей зарегистрированы в Китае, один, по предварительным данным, в Шанхае.

По данным китайских медиков, в больницах находятся порядка 2000 человек с установленным диагнозом – коронавирус. За пределами материкового Китая было выявлено около 40 подтвержденных случаев заболевания в 13 странах, в том числе в Австралии и Франции.

Китайский президент Си Цзиньпин консиатировал, что его страна столкнулась с серьезной ситуацией быстрого распространения эпидемии смертельного коронавируса.

В Ухани для лечения людей стоят новую больницу на тысячу коек. Строители обещали справиться с новым обьектом за неделю.

Ухань, служба информации

Ухань. Другие новости 25.01.20

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