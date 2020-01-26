Отельеры задумались над последствиями «китайского карантина»

В российском гостиничном бизнесе задумались о том, как на отрасли отразится вспышка нового китайского коронавируса, точнее, временный запрет властей КНР на выезд из ряда городов, где зафиксированы случаи нового смертельного заболевания.

Поскольку об этом вирусе пока известно мало, не исключено, что вскоре КНР расширит список этих городов. И как это скажется на китайско-российском туризме, пока непонятно, считает директор екатеринбургской компании «Хотелбург» Сергей Дерендяев. «Если этот запрет продлится месяц-другой, российскому въездному туризму будет нанесен серьезный удар. И отелям тоже, особенно в столице и Питере. В Екатеринбурге тоже китайских туристов всегда хватало. А ведь многие отели специально подстраивались под китайского туриста, вводили стандарты «чайна френдли», – считает он. Сергей Дерендяев также сообщил «Новому Дню», что отели, которыми он управляет, и сегодня ждут прибытия гостей из Китая, но для безопасности сотрудникам выдали маски.

Напомним, в екатеринбургском аэропорту Кольцово уже приняты меры по недопущению завоза вируса на Урал. В пятницу съемочная группа «Нового Дня» вместе со специалистами таможни Кольцово встретила рейс из Китая и поговорила с прилетевшими пассажирами, многие из которых были в масках, расспросив их о ситуации в КНР.

По последним данным китайских медиков, в больницах уже находятся порядка 2 тысяч человек с установленным диагнозом «коронавирус». За пределами материкового Китая было выявлено около 40 подтвержденных случаев заболевания в 13 странах, в том числе в Австралии и Франции. В закрытом на выезд Ухане для лечения людей стоят новую больницу на тысячу коек. Строители обещали справиться с новым объектом за неделю.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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