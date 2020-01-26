Испанские диетологи рассказали о правильном питании для занятий спортом

Врачи-диетологи из Испании Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали о продуктах, которые позволяют быстро избавиться от лишнего жира и нарастить мышечную массу, пишет La Vanguardia.

По словам Гомеса Веры, лучше всего решать задачу в два этапа – для начала нарастить мышцы, а потом сжигать жир. При таком подходе в рационе должно быть много белковой пищи, прежде всего, яйца. Они богаты лейцином – аминокислотой позволяющей наращивать мышцы. Споры о вреде и пользе яиц ведутся давно, однако в последнее время все больше ученых реабилитируют этот продукт. Они считают, что съедая по одному яйцу ежедневно, человек получает исключительно пользу.

Еще один богатый лейцином продукт – курица. На 100 граммов курятины приходится до 6 граммов этой аминокислоты. Вегетарианцам диетологи посоветовали есть тофу. Перед тренировками, особенно, силовыми, медики советуют есть бананы, а после – натуральный йогурт без сахара. Также в рацион желающим привести себя в форму порекомендовали включить тунец, бобовые и авокадо.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 26.01.20

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