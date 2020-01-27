Ученые выяснили новые факты о вреде соевого масла

Соевое масло оказывает выраженное воздействие на гипоталамус, показало исследование на мышах, которое провели ученые из Университета Калифорнии в Риверсайде. Эта часть головного мозга отвечает за регуляцию обмена веществ, репродуктивные функции и реакцию на стресс. Результаты работы опубликованы в журнале Endocrinology.

В ходе опытов выяснилось, что теоретически изменения в работе гипоталамуса могут спровоцировать такие неврологические расстройства как аутизм, деменция, тревожные расстройства и депрессии. Соевое масло широко используется для жарки блюд фастфуда, кормления скота и для консервации продуктов питания. По данным Департамента сельского хозяйства США, на долю соевого масла приходится наибольший объем потребления у американцев.

Исследователей интересовало, как меняются показатели здоровья мышей, потребляющих соевое масло, модифицированное соевое масло со сниженным содержанием линолевой кислоты, а также кокосовым маслом, по сравнению с контрольной группой грызунов. Ученым не удалось выяснить, что модифицированное и немодифицированное соевое масло одинаково плохо сказывается на работе гипоталамуса.

Тесты показали, что у мышей, получавших соевое масло, несколько генов не способны функционировать корректно. Один из них отвечает за производство так называемого «гормона любви» – окситоцина. Из-за потребления соевого масла объемы его выработки снижается.

В 2015 году эта же команда ученых выяснила, что соевое масло провоцирует ожирение, диабет, резистентность к инсулину и жировой гепатоз.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.01.20

Место проживания влияет на риск заболеть Альцгеймером и Паркинсоном. / Ученые обнаружили в облаках споры опасных для здоровья грибков. / Уральские фармацевты предложили Китаю препарат для борьбы с коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»