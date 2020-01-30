Роскачество сравнило оливковое и подсолнечное масла

Специалисты Роскачества оценили полезность растительных масел – оливкового и подсолнечного. В результате исследования эксперты не смогли сделать однозначный вывод о преимуществе одного масла над другим.

Эксперты сравнили масла по содержанию жирных кислот, которые, как известно, улучшают питание тканей, кровообращение и необходимы для профилактики атеросклероза. Так, омега-3 и омега-6 должны содержаться в этом продукте в соотношении от 1:2 до 1:4, пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

По содержанию омега-3 оливковое и подсолнечное масла равны. В то же время доля омега-6 в подсолнечном масле достигает 74%, а в оливковом – от 4 до 20%. По омега-9, которая способствует уменьшению уровня холестерина и снижению риска возникновения инфарктов и инсультов, ситуация обратная – 16% и 77% соответственно.

Вместе с тем, подсолнечное масло имеет преимущество по количеству необходимых для укрепления сердечно-сосудистой системы токоферола или витамина Е, а также по фитостеролам, снижающим уровень плохого холестерина и риск возникновения инсультов и онкологических заболеваний.

При этом оливковое масло богато фенольными соединениями, обладающими антиоксидантными свойствами и замедляющими старение клеток организма.

Таким образом, эксперты не смогли выделить, какое именно масло будет полезнее для ежедневного потребления. Однозначно сказать о преимуществе одного продукта над другим нельзя, отметили в Роскачестве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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