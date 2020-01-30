Отказ от табака провоцирует рост здоровых клеток

Отказ от курения способен спровоцировать рост здоровых клеток в организме, что частично компенсирует ущерб, нанесенный вредной привычкой. Примечательно, что процесс восстановления наблюдался даже у 70-летних пациентов с 30-летним стажем курильщика.

В связи с этим открытием британские ученые заявляют, что бросить курить – никогда не поздно. В ходе исследования удалось подтвердить, что отказ от курения не только предотвращает дальнейшее повреждение альвеолярных пузырьков (ткань легких), но и вызывает рост здоровых клеток, что почти не наблюдалось у заядлых курильщиков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Возобновление регенерации положительно влияет и на лечение рака, отметили ученые. У заядлых курильщиков число клеток на 4-10% меньше, чем у тех, кто не травит себя табачным дымом. Специалисты Университетского колледжа Лондона проанализировали образцы тканей 16 человек – курящих, некурящих и бросивших курить. 96% клеток в лёгких курильщиков имели генетические мутации, которых не наблюдалось у некурящих. Ученые подчеркивают, что четверть мутировавших клеток имели, по крайней мере, одну мутацию, связанную с онкологическими заболеваниями. Те, кто отказался от табакокурения, имели в 4 раза больше здоровых альвеол, чем у курильщиков.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 30.01.20

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