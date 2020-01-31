Сахарозаменители могут быть опасны для здоровья новорожденных

Канадские ученые выяснили, что употребление искусственных подсластителей при беременности или грудном вскармливании может негативно сказаться на развитии ребенка. Об этом сообщает Planet Today.

Сахарозаменители употребляют даже те, кто об этом не догадывается. Дело в том, что искусственные подсластители продаются не только в чистом виде, но и добавляются в кондитерские изделия. Употребляют их, как правило, чтобы снизить калорийность рациона.

Ученые из Университета Калгари обнаружили, что у женщин, которые употребляли сахарозаменители во время беременности, чаще рождались дети с увеличенным объемом жировых отложений и нарушенным кишечным микробиомом, что в свою очередь может стать причиной развития дисбактериоза.

Сделать такие выводы ученым удалось в ходе экспериментов на мышах. У лабораторных грызунов, которые получали сахарозаменители во время беременности, рожались детеныши с заметными отличиями.

«Считается, что употреблять низкокалорийные подсластители при беременности и при грудном вскармливании безопасно, однако наше исследование говорит об обратном. Заменители сахара могут нарушать развитие ребенка», – говорит один из авторов научной работы доктор Рэйлин Реймер. По ее словам, опасность представляет даже стевия, которую принято считать естественной альтернативой аспартаму.

Оттава, Служба информации РИА «Новый День»

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