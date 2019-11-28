Отрава для малышей: в детском пюре нашли пестициды (СПИСОК)

Эксперты Роскачества вновь выявили пестициды в детском яблочном пюре, представленном на российском рынке.

Всего служба проверила яблочное пюре для детского питания 24 торговых марок, произведенное в России, Белоруссии, Польши, Испании, Сербии, Чехии, Латвии и Шотландии. В 10 образцах были обнаружены следы пестицидов, сообщается на сайте Роскачества. Специалисты выявили в пюре остатки таких ядохимикатов, как карбендазим, пропаргит, тиабендазол, пириметанил, флудиоксонил и ацетамиприд. Речь идет о продукции торговых марок «Агуша», Heinz, «Сады Придонья», «С пеленок», «Умница», «Расти большой», «Ложка в ладошке», «Избенка», «Егор Иваныч» и Habibi.

В Роскачестве указывают, что пестициды могли перейти в готовый продукт из растительного сырья. При этом действующие российские нормы допускают присутствие этих ядовитых химических веществ в растительном и фруктово-ягодном сырье, используемом в том числе для изготовления детского питания. Однако, подчеркивают в службе, содержание выявленных пестицидов в настоящее время в России никак не нормируется и не контролируется. Таким образом, такое детское яблочное пюре соответствуют всем обязательным требованиям и признано безопасным.

Добавим, что эксперты проверили пюре по 148 показателям безопасности и 32 показателям качества. В продукции не было обнаружено ни консервантов, ни синтетических красителей, ни подсластителей, ни радионуклидов и тяжелых металлов, а также посторонних примесей растительного происхождения. Кроме того, специалисты не выявили нарушений по части микробиологии – не обнаружены микроорганизмы, плесень и дрожжи.

Крахмал содержался в продукции только одной торговой марки – Hame. В одном образце – пюре Semper – содержание углеводов оказалось выше заявленного в маркировке.

Напомним, в сентябре Роскачество по итогам проверки 24 образцов яблочного пюре для детского питания также сообщило о наличии следов пестицидов в продукции семи торговых марок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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