В органических продуктах обнаружили пестициды

Роскачество начало масштабную проверку органической продукции, закон о которой вступает в силу в России с 1 января 2020 года. Результаты первых анализов показали наличие в чае со знаком «organic» пестицидов, опасных для человека.

«Чтобы определить, является ли тот или иной продукт органическим, оценивается весь процесс его производства, начиная от исследования семян», – сообщается на сайте Роскачества. Осталось меньше месяца до того момента, как производители не смогут безнаказанно маркировать свою продукцию как органическую на русском языке, не имея соответствующего сертификата – в противном случае им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Знаки на иностранном языке (Bio, Organic, Eco и пр.) законом не запрещены (размещение обозначений «Био» и «Эко», написанные кириллицей, пока не регламентируется).

Специалисты решили ограничиться оценкой свойств конечной продукции: товары проверили на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков. Из 24 проверенных продуктов, два не соответствовали требованиям – чай из Шри-Ланки торговой марки Richman и отечественный «чай черный классический «премиум» (ручной сбор) «Мацеста». В обоих товарах содержались пестициды.

В шриланкийским чае был обнаружен гексахлорбензол, использование которого запрещено во всем мире. Гексахлорбензол представляет собой политропный яд, который, попадая в организм человека, воздействует на печень, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, нарушает порфириновый обмен.

В «Мацесте» эксперты обнаружили сразу четыре пестицида: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин. При этом орган по сертификации, выдавший документы «Мацесте» – Институт этической и экологической сертификации Италии (ICEA) – уже несколько лет не работает в России. В ICEA отметили, что срок действия выданного ими сертификата закончился еще в 2012 году. В организации также добавили, что намерены судиться с производителем, незаконно использовавшим ее знак.

В результате обращения Роскачества компания-импортер чая Richman ООО «Идилия» пообещала провести корректирующие мероприятия на производстве и исправить выявленные нарушения. Руководству ООО «Мацестинская чайная фабрика» пришлось сменить упаковку.

Проведенные испытания – лишь первый этап масштабного исследования российского рынка органической продукции, организованного Роскачеством. В дальнейшем специалисты проверят товары восьми различных категорий, в число которых вошли зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, мука, приправы и молоко из России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки.

Ранее эксперты Роскачества выявили пестициды в детском яблочном пюре, представленном на российском рынке. Всего служба проверила яблочное пюре для детского питания 24 торговых марок, произведенное в России, Белоруссии, Польши, Испании, Сербии, Чехии, Латвии и Шотландии. В 10 образцах были обнаружены следы пестицидов. Специалисты выявили в пюре остатки таких ядохимикатов, как карбендазим, пропаргит, тиабендазол, пириметанил, флудиоксонил и ацетамиприд. Речь идет о продукции торговых марок «Агуша», Heinz, «Сады Придонья», «С пеленок», «Умница», «Расти большой», «Ложка в ладошке», «Избенка», «Егор Иваныч» и Habibi.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.12.19

В Кургане смертельное ДТП с пассажирским «ПАЗиком». / На Ямале смертельное ДТП: прицеп грузовика раздавил кроссовер. / В Челябинске снова нечем дышать: горожане возмущаются, чиновники молчат. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»