Популярное детское питание оказалось токсичным

Американские исследователи обнаружили тяжелые токсичные металлы, включая мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, в детском питании производителей из США. Эти вещества могут привести к нарушениям неврологического характера у малышей.

Исследование проводил Подкомитет по экономической и потребительской политике в структуре Комитета по надзору и реформированию в Палате представителей США, передает РИА «Новости». Эксперты изучили внутреннюю документацию компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition. Отмечается, что производители сами предоставили нужные сведения. Компании Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods отказались сотрудничать.

Выяснилось, что детское питание содержит опасные уровни мышьяка, свинца, ртути и кадмия. Эти тяжелые токсичные металлы создают серьезную опасность для здоровья младенцев и детей ясельного возраста. В частности, их воздействие приводит к постоянному снижению IQ, а также к торможению неврологического развития младенцев и долговременной функции мозга.

«Производители сознательно продают эту продукцию ничего не подозревающим родителям, несмотря на внутренние стандарты компании и результаты анализов и без какой-либо предупреждающей маркировки», – сделали вывод исследователи.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 05.02.21

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