В Роскачестве рассказали о вреде просроченных продуктов

Эксперты, опрошенные Роскачеством, ответили на вопрос, можно ли употреблять продукты, срок годности которых истек или подходит к концу, и какие признаки говорят о том, что подпорченный продукт есть ни в коем случае нельзя. А также дали советы, как минимизировать пищевые отходы.

По словам гастроэнтеролога-иммунолога Надежды Корольковой, небезопасно есть продукты, срок годности которых подошел к концу. Дело в том, что них размножаются патогенные микроорганизмы. К тому же неизвестно, соблюдались ли все правила холодовой цепи при перевозке. Далеко не во всех торговых точках система хранения полностью соответствует предъявляемым требованиям.

«Именно поэтому я рекомендую не только не есть продукты, срок годности которых вот-вот закончится, но и не покупать продовольственные товары по акции, цены на которые снижают по той же причине, – подчеркнула Королькова. – Стоит также относиться с осторожностью к упаковкам с переклеенными, плохо читаемыми или размазанными сроками годности. Такая маркировка, как правило, выдает недобросовестного продавца, а сам товар может быть сомнительного качества и небезопасным».

Кроме того, не стоит пытаться сэкономить, срезав плесень, например, с сыра или хлеба. Плесень распространяется не только на поверхности продукта, ее гифы (ножки мицелия) проникают глубоко. Поэтому срезать заплесневевший участок недостаточно. Запомните правило: появилась плесень, даже маленькое пятнышко – продукт непригоден для еды.

Специалисты не советуют пробовать привести в норму подгнивший продукт с помощью термообработки. Действительно, многие хозяйки считают, что если из слегка подпорченного продукта приготовить запеканку, сырники, фондю и прочее, то он станет безопасным. Эксперты утверждают, что не станет. Термообработка почти не разрушает микотоксины, то есть продукты жизнедеятельности грибов, являющиеся токсинами для человека. Здоровая на вид часть подпорченного яблока, например, может быть заражена микотоксином.

Ежегодно в России выбрасывают около 17 миллионов тонн продуктов, этого хватит, чтобы прокормить 30 миллионов человек в течение года. По словам экспертов, чаще всего продукты оказываются в мусорном ведре из-за нерациональных покупок. «Сегодня необходимые продукты можно купить в любое время дня и ночи. Тем не менее россияне делают закупки впрок, а потом избавляются от просроченных и испорченных запасов», – поясняет доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.

Покупать продукты лучше, ориентируясь на то блюдо, которое хотите приготовить, составить список и с ним отправляться в магазин. Хранить продукты в холодильнике нужно в таком порядке: птицу и мясо отправьте на нижние полки, готовые продукты и полуфабрикаты можно разместить повыше. Самая высокая температура в холодильнике – на дверце, поэтому тут расставьте кетчупы или, например, воду. А вот яйцам и молочным продуктам здесь не место. Также стоит активнее пользоваться морозильной камерой. Оставшиеся от готовки излишки продуктов можно заморозить до следующего раза. Так их срок хранения значительно увеличивается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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