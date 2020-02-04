В Китае с коронавирусом госпитализирован младенец

В Китае в больницу с коронавирусом попал младенец. Как сообщает комиссия по здравоохранению провинции Гуйчжоу, у месячной девочки было диагностировано это заболевание.

Согласно пресс-релизу, ребенок приехал в Гуйчжоу из другой провинции и в настоящее время живет в столице провинции Гуйяне. Вчера ей поставили диагноз, и в настоящее время она помещена в изолятор Народной больнице провинции Гуйчжоу, где получает должное лечение.

Ее состояние стабильное, говорится в пресс-релизе, который цитирует CNN.

Между тем, цифры по заболеваемости и смертности от коронавируса в последние часы снова были скорректированы – показатели в очередной раз выросли.

На данный момент уханьским вирусом больны 20 тысяч 627 человек, умерли – 427.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 04.02.20

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