В Китае у новорожденной девочки диагностировали коронавирус

В Китае у новорожденной девочки через 30 часов после рождения диагностировали коронавирус. Как сообщают СМИ КНР, ребенок родился 2 февраля 2020 года в Ухане. Мать девочки – инфицирована коронавирусом, но для врачей по-прежнему непонятен способ заражения новорожденной – по одной версии, инфицирование могло произойти в утробе, по другой – уже после рождения, во время тесного контакта с матерью.

Стоит отметить, что по статистике в списке зараженных «уханьским вирусом» детей практически нет. На сегодняшний день известно о заболевшем полугодовалом ребенке в Сингапуре и восьмилетнем ребенке в Ухане, а также месячном ребенке из Гуйчжоу.

Всего же на текущий момент от коронавируса погибло 563 человека, чуть более 28 тысяч заразилось и получает лечение.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 06.02.20

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