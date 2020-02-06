Не хотят работать из-за бешеных нагрузок и низких зарплат: Росстат подсчитал дефицит врачей в регионах

Росстат впервые раскрыл данные о том, в каких регионах наибольшая нехватка врачей. На конец 2018 года в России были не заполнены около 10% ставок врачей и 4% ставок среднего медперсонала. Больше всего незакрытых позиций было в службе скорой помощи. Региональные власти отмечают, что проблема актуальна и по сей день.

По данным Росстата, на конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тысяч вакансий врачей и еще около 50 тысяч вакансий среднего медицинского персонала. В половине регионов страны была не закрыта каждая двадцатая вакансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах не закрыта каждая десятая вакансия, передает РБК.

Наибольшая нехватка врачей наблюдается в Камчатском крае – там не было закрыто около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров. На втором месте по дефициту в 2018 году была Смоленская область, где вакантными оставались 2,7 тысячи ставок врачей, фельдшеров и медсестер, или почти 18%. В Псковской области, которая заняла третье место по недостатку врачей, число вакантных позиций в 2018 году составило 2,3 тысячи, или 16%.

Большинство незакрытых вакансий – в скорой помощи. По словам председателя профсоюза работников скорой помощи Дмитрия Белякова, медики не хотят идти работать из-за «бешеных нагрузок» и низких зарплат. В частности, столичные бригады скорой помощи «уже на 90% состоят из иногородних врачей, которые едут в столицу в поисках большей зарплаты».

Из-за дефицита растут зарплатные предложения для медработников, но этого недостаточно. Сейчас работа врачей первичного звена оплачивается ниже, чем в среднем по отрасли, утверждает ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

По ее словам, специалисты, работая на полторы или две ставки, получают не более 30-35 тысяч рублей – это зависит от региона. «У нас по нормативу на участкового терапевта приходится 1,7 тысячи граждан, а врачи вынуждены обслуживать участок в 3 тысячи человек, – добавила Улумбекова. – Страдают и доступность, и качество медицинской помощи».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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