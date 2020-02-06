Врач-сексолог рассказал о недельной норме соитий

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, об «условно-физиологическом ритме» (УФР) и количестве половых соитий, необходимых среднестатистическому россиянину еженедельно.

По его словам, УФР не является обязательным нормативом. Однако, исходя из этого показателя, считается, что интимный контакт должен происходить 2-3 раза в неделю. Врач отметил, что это средняя норма, а люди обладают разным темпераментом и половой конституцией, которую важно знать. «Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже», – пояснил Кульгавчук.

Он также отметил, что увлекаться с числом соитий не следует, так как организм не замедлит откликнуться на превышение нормы половой активности, что не лучшим образом скажется на самочувствии и эмоциональном состоянии, передает Sputnik.

По словам врача, от секса стоит воздерживаться накануне важных мероприятий в связи с тем, что после фазы напряжения всегда следует фаза расслабления. «После интимного и яркого контакта нервная система уходит в защитный режим, в режим восстановления. Если во время этого процесса нужно показывать высокие результаты, то КПД будет ниже. До важного мероприятия стоит воздержаться, а уже после вознаградить себя», – посоветовал сексолог.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.20

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