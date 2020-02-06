В презервативах обнаружили цинк и изопропиловый спирт

Специалисты Роскачества протестировали презервативы наиболее популярных марок. В некоторых образцах нашли нарушения допустимого уровня цинка и изопропилового спирта. Полные результаты исследования организация опубликует до конца февраля.

Эксперты проверили 17 образцов презервативов из натурального латекса, произведенных в России и за рубежом, в том числе в США, Китае и Великобритании. Кондомы тестировали по 60 показателям, большинство из которых касаются безопасности.

В результате в презервативах трех марок обнаружили превышение допустимого уровня цинка, а в двух – изопропилового спирта. В Роскачестве не уточнили названий производителей, нарушивших нормы.

Итоги исследования будут опубликованы позднее. В них специалисты также ответят на самые распространенные потребительские мифы. «Например, может ли натуральный латекс спровоцировать аллергическую реакцию, есть ли разница между дорогими презервативами известных брендов и более бюджетными изделиями», – указывает Роскачество.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.02.20

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