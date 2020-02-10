Треть россиян оказались «тихими алкоголиками»

Около трети жителей России злоупотребляют алкоголем, но даже не думают о том, чтобы обратиться за помощью к специалистам. Об этом сообщил главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

По его словам, 30% россиян выпивают ежедневно не менее рюмки крепкого алкогольного напитка в течение месяца. При этом они не наблюдаются у нарколога – «пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть».

«Тихих алкоголиков» больше среди мужчин, нежели среди женщин, передает «Интерфакс». Дело в том, что у сильного пола есть «потребность менять свое психическое состояние», тогда как россиянки «более спокойные» в этом плане.

Основная стратегия Минздрава как раз направлена на то, чтобы побудить россиян отказываться от употребления алкоголя и табака. В частности, нарколог выступает за ограничение продажи спиртного. По его мнению, алкогольные напитки следует продавать не в магазинах у дома, а «на пустыре».

Брюн напомнил, что не существует радикального лекарства от алкоголизма. Лечение зависимости – процесс многоэтапный, а реабилитационный период может затянуться на всю жизнь.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.02.20

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