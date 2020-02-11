Биологи выяснили, чем чреват избыток тестостерона для мужчин и женщин

Биологи выяснили, что избыток тестостерона уменьшает вероятность развития диабета второго типа у мужчин, но повышает риск развития рака простаты. У женщин же повышенная концентрация этого гормона увеличивает шансы развития диабета и некоторых разновидностей онкологических заболеваний. Работа ученых опубликована в журнале Nature Medicine.

Анализу подверглись данные более чем 400 тыс. участников геномного проекта UK Biobank. Добровольцы сдали образцы ДНК, а также прошли всестороннее медицинское обследование. Ученые определили более 2,5 тыс. генетических вариаций, влияющих на уровень тестостерона, и сравнили их.

Оказалось, что избыток тестостерона действительно на 37% повышал вероятность развития диабета второго типа у женщин, а также, на 51% – синдрома поликистозных яичников. В случае с мужчинами высокая концентрация этого гормона снижала их шансы заболеть диабетом на 14%.

Схожие закономерности были выявлены касательно развития отдельных видов рака груди и матки, а также опухолей предстательной железы. Вероятность заполучить эти заболевания увеличивалась на 10-23% по мере роста концентрации тестостерона в организме.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 11.02.20

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