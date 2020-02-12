В России создали перспективное средство для лечения хронической депрессии

Российские ученые вычислили формулу короткой белковой молекулы, способной бороться хронической депрессией при отсутствии серьезных побочных эффектов. Как сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий, отчет о проделанной работе опубликован в научном журнале SAR & QSAR in Environmental Research. «Теперь дело за доклиническими испытаниями, и мы от них многого ждем», – приводит ТАСС слова одного из авторов работы, сотрудника Сколтеха Дмитрия Карлова.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день от депрессии страдает более 300 млн жителей Земли. Каждый год она уносит жизни приблизительно 800 тыс. человек при том, что в основном от нее страдают тинейджеры и молодежь до 30 лет. Примечательно, что приблизительно в 30% случаев антидепрессанты оказываются бесполезными или даже ухудшают состояние человека.

Исследователи считают, решение проблемы кроется во взаимодействии белковых молекул NMDA-рецепторами. Ученые задействовали суперкомпьютер «Жорес» и обнаружили, что из двух аминокислот – D-фенилаланина и L-тирозина – очень похожа по своим свойствам на ифенпродил, один из блокаторов NMDA-рецепторов, что позволит лечить хроническую депрессию.

Ученые синтезировали несколько вариантов этих пептидов и опробовали на срезах мозга крыс, убедившись, что белки устанавливают связи с NMDA-рецепторами, блокируя их. Теперь ученые намерены оставить эксперименты на больных хронической депрессией крысах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.20

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