Не просто раздражающий шум: храп является признаком серьезной болезни

Храп нельзя воспринимать просто как раздражающий шум в ночи, он является симптомом серьезной болезни. При этом нарушение вполне поддается лечению. Об этом сообщил врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

Медики называют храп синдромом обструктивного апноэ. Сам по себе храп не страшен, но храпящие люди, как правило, задерживают дыхание во сне. Такие «паузы» могут составлять до 10 секунд, и это может нанести серьезный вред здоровью, рассказал Кошелев радио Sputnik.

По его словам, в этом случае человек получает меньше кислорода, что может привести к различным неприятностям с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, чтобы восстановить дыхание, мозгу приходится пробуждаться на короткое время. Прерванный сон приводит к усталости и головной боли на весь следующий день.

Для детей храп несет еще больше вреда. Недостаток кислорода сказывается на развитии маленького организма, так как утром ребенок проснется беспокойным, у него будет отсутствовать аппетит.

Кошелев рекомендовал при возникновении храпа незамедлительно обращаться к специалисту за консультацией. Врач напомнил, что и храп, и нарушение дыхания поддаются лечению.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.02.20

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