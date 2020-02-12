Робота-супермикрохирурга успешно испытали на 20 женщинах

В Медицинском центре Маастрихтского университета Нидерландов на людях успешно испытали новую роботизированную систему для «супермикрохирургии». Благодаря роботу MUSA медики получили возможность восстанавливать капилляры диаметром 0,3 мм. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

В испытаниях приняли участие 20 женщин-добровольцев, у которых был нарушен нормальный ток лимфы, что приводило к накоплению жидкости в межклеточном пространстве. Одним из распространенных методов лечения этого недуга является хирургическое вмешательство для восстановления тока лимфы и крови за счет восстановления поврежденных сосудов.

Чем более мелкие сосуды удастся восстановить, тем лучше итог вмешательства. Здесь хирургам оказался весьма полезен MUSA, разработанный компанией MicroSure при поддержке Эйндховенского технологического университета.

Работа робота построена на принципе копирования действий ведущего хирурга, но гораздо в меньшем масштабе. Благодаря встроенному алгоритму робот изучал траектории движения рук, игнорировал тремор и случайные подергивания, свойственные человеку. Врач проводил операции под микроскопом.

Окончательные итоги хирургических вмешательств медики подвели спустя 14 недель после полного восстановления пациенток. Эксперты пришли к выводу, что качество швов, сделанных MUSA, не хуже, чем у опытных хирургов. Но операции с участием робота могут проводить менее опытные хирурги. Каких-либо побочных эффектов от применения MUSA отмечено не было, а пробные операции можно назвать полностью успешными.

Амстердам, Иван Гридин

Амстердам. Другие новости 13.02.20

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