Врачи удалили 12-килограмовую опухоль, маскирующуюся под жир

В Москве хирурги удалили мужчине липосаркому весом 12 кг, из-за которой пациент не мог нормально питаться и испытывал постоянные боли. Особенностей таких опухолей в том, что они маскируются под жир и разрастаются до огромных размеров.

Операцию провели хирурги из Московского научного исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. До этого мужчина перенес пять удалений липосаркомы в забрюшинном пространстве, сообщается на сайте института.

«Пациент обратился в институт в крайне тяжелом состоянии, опухоль была настолько большой, что сдавливала артерии, органы желудочно-кишечного тракта, отрезая путь естественному питанию. Заболевание неуклонно прогрессировало. Он жаловался на общую слабость, резкое увеличение размера живота в объеме, постоянные боли, и неспособность самостоятельно питаться», – сообщили медики.

В течение 12 часов хирурги удаляли все рецидивные опухолевые узлы. Все жизненно важные органы брюшной полости были сохранены. Сейчас пациент находится в реанимации, но в скором времени будет переведен в обычную палату.

Москва, Зоя Осколкова

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