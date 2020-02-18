Названа опасность привычки хрустеть пальцами

Привычка щелкать суставами пальцев или шеи может говорить о скопившемся напряжении, а может быть следствием психологических проблем. По мнению травматолога-ортопеда Константина Тернового, от нее в любом случае стоит избавиться.

Любители «похрустеть» пальцами наносят вред собственному здоровью, заявил доктор радио Sputnik. «Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания «щелкнуть». Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти», – сказал Терновой.

Многократное щелканье может привести к более быстрому износу суставов. В результате растет риск возникновения артроза в 50 лет, а не 70, как это бывает чаще всего.

Если вы хрустите суставами из-за напряжения, необходимо обратиться к массажисту. Если же речь идет о вредной привычке, то стоит обратиться к психиатру за помощью в лечении двигательного невроза.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.02.20

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