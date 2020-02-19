Нейробиолог рассказал о смертельных рисках недосыпа

Нейробиолог рассказал, можно ли спать меньше восьми часов в сутки и вредно ли это для здоровья. Своим мнением в эфире радио Sputnik поделился заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Ученый напомнил, что было несколько исторических личностей, обладавших геном короткого сна. Он позволял людям высыпаться буквально за 4 часа. К таким счастливчикам принято относить Наполеона, Александра Македонского, Уинстона Черчилля, Маргарет Тэтчер. По словам Дорохова, регулярный недосып чреват преждевременной смертью. Он пояснил, что во время сна в организме происходит своеобразный ремонт, устранение «ошибок», без которого возникают проблемы со здоровьем.

«Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет», – подчеркнул ученый. Он также напомнил, что плохо высыпающиеся люди чаще сталкиваются с ожирением, диабетом, проблемами с сердцем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.20

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