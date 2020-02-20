Врач рассказал об опасности обезжиренного молока

Британские ученые предупредили о повышенном риске развития ожирения у детей, которые пьют обезжиренное молоко. Вероятность появления лишнего веса у них на 39% выше, чем у детей, употребляющих цельное молоко, следует из выводов исследователей.

Как отметил врач-диетолог Артур Моисеенко в комментарии «Росбалту», жиры в молоке необходимы «для правильного усвоения жирорастворимых витаминов и микроэлементов, которые есть в молоке», что особенно важно для детей. Для этого рекомендуется пить жирное молоко. Специалист пояснил, что жир, который содержится в молоке, «придает ощущение большей сытости, поэтому ребенок в принципе съедает меньше других продуктов». Особенно продуктов с углеводами, которые в большей степени, чем жирная пища, провоцируют чрезмерное образование жировой ткани и появление избыточного веса.

Диетолог рекомендует родителям давать ребенку цельное молоко. Для взрослых никаких ограничений в употреблении обезжиренного молока нет, отметил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.02.20

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