Медики призвали отказаться от ватных палочек из-за смертельной инфекции

Британские врачи призывают отказаться от использования ватных палочек для чистки ушей. И дело вовсе не в заботе об экологии. Этот гигиенический инструмент может стать причиной опасного заболевания.

В доказательство своих слов сотрудники университета в Ковентри описали случай, как ушные палочки чуть не стали причиной гибели человека. Историю опубликовало издание BMJ Case Reports.

В 2019 году в клинику доставили 31-летнего пациента. Мужчина жаловался на припадки, напоминающие эпилептические, сильные головные боли, потерю памяти и тошноту. Кроме того, у него болело ухо на протяжении последних пяти лет, отмечалась потеря слуха.

Обследование показало, что ткани мозга мужчины воспалились из-за патогенных бактерий Pseudomonas aeruginosa. В ушном канале пациента были обнаружены остатки ваты от палочки. В этом случае больному удалось спасти жизнь с помощью антибиотиков. Однако медики предостерегают от использования ватных палочек.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 02.03.20

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