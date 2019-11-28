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Четверг, 28 ноября 2019, 15:40 мск

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Китаец два месяца ходил с гниющим чесноком в ухе

Житель Китая пытался лечить ушную инфекцию методами нетрадиционной медицины. Он два месяца ходил с чесноком в ухе. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина обратился к доктору с жалобами на боль в ухе. Когда врач осмотрел пациента, то обнаружил в левом ушном канале белое инородное тело и предположил, что это последствия воспаления.

Больной признался, что вычитал в интернете о противовоспалительных свойствах чеснока, он засунул в ухо зубчик и ходил с ним два месяца. Чеснок забродил и стал издавать жуткий запах.

Ушной канал прочистили и назначили лечение. Медики также рекомендовали пациенту не доверять информации, размещенной на непроверенных сайтах. По словам врачей, инородные предметы в ушах, например, имбирь, чеснок или перец чили, закупоривают ушной канал и могут стать причиной серьезных проблем.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 28.11.19

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