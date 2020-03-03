В губной помаде нашли никель и кадмий

Роскачество проверило губную помаду, продающуюся в российских магазинах. В некоторых образцах обнаружили никель и кадмий, которые в больших количествах могут вызвать аллергическую реакцию.

Эксперты проверили 20 торговых марок помады стоимостью от 182 до 2737 рублей, сообщается на сайте Роскачества. Товар был произведен в России, Европе, США и других странах. Исследование проходило по 43 показателям качества и безопасности.

«В помаде пока законодательно не нормируется наличие металлов: кадмия и никеля. Однако согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно. Между тем, мы обнаружили никель в четырех торговых марках, кадмий – в пяти торговых марках. Негативно «отличились» и отечественные, и зарубежные бренды, причем как дешевые, так и дорогие», – говорится в сообщении организации.

Впрочем, концентрации этих компонентов невысоки. По словам специалистов, в течение всей жизни в организме женщины оказывается около 2 кг помады. При обычном использовании попадание помады в пищеварительную систему безвредно, уверяют эксперты.

Повышенного общего количества микроорганизмов (КМАФАнМ), грибов, кишечную и синегнойную палочки, золотистого стафилококка, а также энтеробактерий в образцах обнаружено не было. Как нет и претензий по органолептическим показателям.

Проверку на морозостойкость и теплостойкость не прошли помады пяти торговых марок, а у шести образцов были негерметичные упаковки. Кроме того, далеко не на всех коробочках был размещен цветовой индикатор, а в четырех случаях оттенок помады не совпадал с цветом индикатора.

Москва, Зоя Осколкова

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