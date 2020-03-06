Исследователи нашли продукты, защищающие от инсульта

Ученые Оксфордского университета исследовали связь между рационом человека и статистикой инсультов. Специалисты изучили ежедневное питание 4 млн человек. Выяснилось, что риск инсультов был ниже у люде, которые часто употребляют молочные продукты – молоко, сыр, йогурт и сметану.

Согласно выводам исследователей, дополнительная порция йогурта способна снизить риск ишемического инсульта на 9%, стакан молока – на 5%.

В то же время, ученые предупредили – чрезмерное употребление яиц повышает угрозу инсульта.

Медики советуют для профилактики инсульта чаще употреблять овощи и фрукты. Достаточно съедать ежедневно по 200 граммов любых плодов, сообщает medikforum.ru. Кроме того, следует ограничить в своем рационе яйца.

Ранее британские ученые предупредили о повышенном риске развития ожирения у детей, которые пьют обезжиренное молоко. Вероятность появления лишнего веса у них на 39% выше, чем у детей, употребляющих цельное молоко, говорится в выводах исследователей.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 06.03.20

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