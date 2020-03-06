За сутки в России выявлено шесть больных коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев коронавируса. Как сообщает «Интерфакс», один больной выявлен в Нижнем Новгороде, ещё пять – в Москве. Все заболевшие ранее посещали Италию. Сейчас больные изолированы в инфекционные отделения и получают необходимое лечение. По данным оперативного медицинского штаба, болезнь у всех инфицированных протекает в легкой форме. Лечение состоит из снятия симптомов коронавируса.

Так же выявлен круг общения заболевших после их возвращения из Италии. Эти люди находятся под контролем медиков.

Отметим, что в Екатеринбурге на две недели госпитализирован в инфекционное отделение депутат Гордумы Константин Киселев. Несколько дней назад он вернулся из Италии, где катался с роднёй на горных лыжах. По возвращению домой народный избранник сам себя поместил на домашний карантин. Накануне депутат написал, что у него повысилась температура. Анализ на коронавирус, взятый у Киселева, дал отрицательный результат. Однако Роспотребнадзор все равно принял решение переместить Киселева под надзор инфекционистов городской больницы номер сорок сроком на две недели.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.03.20

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